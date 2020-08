Colpevole di violenza carnale. Dopo il dibattimento di secondo grado tenutosi martedì a Locarno, la Corte di appello e revisione penale presieduta dalla giudice Giovanna Roggero-Will ha emesso la propria sentenza, comunicandola alle parti senza tuttavia per ora trasmettere le motivazioni. In sostanza è interamente confermato il giudizio del novembre scorso della Corte delle Assise criminali. Il giovane sulla trentina originario dei Balcani e allora dimorante nel Bellinzonese forzò effettivamente una ragazza minorenne (over 16), conosciuta pochi giorni prima, ad avere un rapporto sessuale completo nel giugno del 2019. La Corte ha confermato pure la pena a 4 anni di carcere (che l’imputato sta scontando), l’espulsione dalla Svizzera e l’indennizzo della vittima (per le spese legali e il torto morale).

La Corte presieduta dal giudice Mauro Ermani in primo grado non aveva avuto dubbi: la ferita di tre centimetri riportata dalla vittima nelle parti intime dimostra che la penetrazione non era voluta, contrariamente a quanto sempre sostenuto dall’imputato, difeso dall’avvocato Stefano Pizzola, che aveva poi contestato la sentenza. Da parte sua il procuratore pubblico Moreno Capella anche in secondo grado aveva confermato l’accusa di violenza carnale. Ora sposata anche dalla Corte di appello: quel rapporto non fu consenziente ma forzato.