Nicoletta Noi-Togni guiderà anche nel prossimo quadriennio il Municipio di San Vittore. Analogamente a quanto già avvenuto quattro anni fa, la sua è infatti stata l’unica candidatura alla carica di sindaco presentata entro la scadenza fissata alle 18 di lunedì ed è stata quindi eletta in forma tacita. Da sottolineare poi che anche per il periodo 2021-2024 l’Esecutivo del Comune bassomesolcinese sarà a maggioranza rosa come lo è per questa legislatura che volge ormai al termine: il posto vacante dopo la prima chiamata alla quale sulla lista denominata «Indipendenti» erano state presentate solo quattro candidature per i cinque posti disponibili sarà infatti occupato da Margherita Gervasoni. La quale andrà dunque ad affiancare, oltre alla confermata sindaca, l’uscente Pasqualina Cavadini, l’attuale supplente municipale Cornelia Zgraggen e, unico rappresentante maschile in seno al Municipio, Flavio Raveglia, tutti eletti tacitamente. Eletti inoltre anche i quattro membri del Consiglio scolastico.