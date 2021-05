A causa del perdurare della pandemia, per il secondo anno consecutivo l’Associazione «Festa del magg» ha deciso di annullare la tradizionale manifestazione che doveva tenersi a Sant’Antonino durante il fine settimana di Pentecoste, ossia dal 21 al 23 maggio prossimi. In collaborazione con il locale Sci club, gli organizzatori hanno comunque deciso di accendere il fuoco sotto le caldaie per cucinare la tradizionale polenta. L’appuntamento è per domenica 23 maggio quando, per adeguarsi all’emergenza sanitaria, la polenta sarà ovviamente da asporto. Accompagnata da un ottimo spezzatino la si potrà avere con un’offerta libera. Gli interessati possono riservare le porzioni telefonando allo 079/455.95.25 oppure scrivendo a [email protected] entro mercoledì 19 maggio. Le porzioni potranno poi essere ritirate domenica a mezzogiorno sulla piazza del Municipio di Sant’Antonino.