Niente Liceo nel comparto delle Officine FFS

Si è arrivati alla soluzione di una sede provvisoria in quanto si è constatato che la costruzione in due tappe del moderno Liceo non è possibile. Con l’approvazione di questo primo credito, sottolinea il Consiglio di Stato, sarà possibile proseguire la progettazione del futuro istituto (secondo l’idea dello studio Durisch e Nolli di Massagno) e quindi inoltrare la relativa richiesta di credito di costruzione al Parlamento (prevista entro la metà del 2022). L’inaugurazione del Liceo 2.0, pertanto, avverrà per l’anno scolastico 2025-2026. Parallelamente, tuttavia, è aumentato anche il preventivo di spesa che è passato (sede provvisoria + ristrutturazione) da 25,5 milioni a 42,8 milioni di franchi.

Oltre alla necessità, come detto, di edificare una struttura pro tempore completa, si sono aggiunti il risanamento dell’impiantistica ed altri interventi non previsti inizialmente. Da notare che fra le tre varianti prese in considerazione figurava pure la costruzione del nuovo Liceo nel comparto che verrà lasciato libero dalle Officine FFS per un investimento di circa 50 milioni. Si è deciso di scartarla in quanto non avrebbe visto la luce prima del 2030 considerando la pianificazione in corso.