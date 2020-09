La Commissione della Gestione si è spaccata in due. E la discussione sulla mozione è sfociata in due relazioni. Quella di maggioranza (relatore Charles Barras dell’Unità di Sinistra) ribadisce il concetto espresso dal Municipio. Pur condividendo nel principio l’obiettivo, non ritiene «giuridicamente sostenibile» introdurre il principio nel Regolamento organico dei dipendenti della Turrita. Di tutt’altro avviso la minoranza della Gestione (relatore l’indipendente Giulio Deraita): «Noi non vorremmo definire i frontalieri un problema, ma piuttosto i residenti senza un posto di lavoro. In ogni caso non perché oggi il fenomeno sia ridotto che non si debba prevenire, l’esempio del nostro cantone dovrebbe darci consiglio».