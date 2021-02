Niente Rabadan? Allora spazio ai ricordi

Nel giorno in cui tradizionalmente Bellinzona si sarebbe trasformata nella Città del carnevale, ossia domani (giovedì 11 febbraio), prende il via la mostra fotografica che animerà le vie del centro per sette settimane, intitolata «A Carnevale ogni scatto vale». La Città, in collaborazione con l’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino, intende così offrire un’animazione del centro storico diversa dal solito durante questo particolare periodo. L’installazione è stata realizzata dal Foto club Turrita in collaborazione con la Società Rabadan nell’ambito del suo programma alternativo 2021 (#VivoRabadan21). Si potrà ammirare fino al 28 marzo.