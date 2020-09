Anche se la preoccupazione numero 1 è e rimane il coronavirus, altri problemi di salute pubblica non vanno sottaciuti. Come quella dei danni provocati dal fumo, attivo e passivo. Il consigliere comunale di Bellinzona Renato Züger, capogruppo dell’Unità di sinistra, chiede al Municipio di vietare le sigarette nei luoghi pubblici frequentati anche da bambini e ragazzi, affinché i loro polmoni siano protetti in quelle situazioni in cui l’inevitabile vicinanza coi fumatori non può essere evitata. Questo - sottolinea - anche in considerazione del fatto che ancora troppo spesso si vedono adulti che non si preoccupano di fumare nelle immediate vicinanze delle fasce più deboli della popolazione.