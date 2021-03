La lista che unisce Partito socialista, Gioventù socialista e indipendenti di Pollegio «si presenta alle prossime elezioni comunali con una squadra forte, contraddistinta dalla presenza di persone con esperienza e di molti giovani (età media 38 anni) e soprattutto garantendo una solida rappresentanza femminile (48% donne), tutte e tutti motivati a continuare il lavoro per l’insieme della popolazione, affinché il nostro comune possa vivere e continuare ad essere ben amministrato anche in futuro» e all’insegna della qualità di vita. Lo sottolinea un comunicato odierno. La lista spiega poi che si attendeva «uno studio aggregativo trasparente, libero da ogni condizionamento e capace di fare il bene di un’intera comunità» e che «servivano progetti concreti pianificati per i prossimi 50 anni». E invece, continua il comunicato, sarebbero giunti solo «contentini e promesse che nessuno sarà in grado di garantire: gli otto lunghi anni di discussioni e i conflitti interni alla commissione aggregazione della Bassa Leventina non hanno portato bene». Sempre secondo la sezione, «sicuramente è mancata una leadership capace di guardare oltre lo steccato del proprio villaggio. In particolare è venuto meno il coraggio di mirare a chiari obiettivi strategici di rilancio, supportati da una sufficiente base finanziaria». Il 21 febbraio scorso, ricordiamo, i Consigli comunali di Personico e di Pollegio a maggioranza hanno espresso la loro contrarietà allo studio aggregativo con Giornico e Bodio, che a loro volta l’hanno approvato. «In assenza di un progetto aggregativo coraggioso, lungimirante, costruito strategicamente attorno alla città Ticino e alla Regione delle Tre Valli, affrancato al territorio e in simbiosi con altre realtà alle porte di casa nostra, siamo contrari al nuovo Comune di “Sassi Grossi”», aggiungono ancora i socialisti. In conclusione uno slogan: «Chi vuole svendere la realtà del nostro Comune dovrà fare i conti con noi».