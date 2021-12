Le REAZIONI

Bellinzona, il capo Dicastero Sicurezza Mauro Minotti si esprime sull’annullamento dell’edizione 2022 del Rabadan - Non è tuttavia escluso che qualche festaiolo, in ogni modo, si presenti nel centro storico per divertirsi: «Non potremo impedirlo, ma come Municipio faremo rispettare le restrizioni in vigore in quel momento»