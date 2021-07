Sono tre le opposizioni presentate contro la domanda di costruzione in pubblicazione fino allo scorso 9 luglio riguardante il terzo blocco dell’Arbed Smart Center di Castione. Nel complesso multifunzionale, i cui due primi blocchi sono in costruzione a nord dell’abitato, vi saranno spazi dedicati al coworking e commerciali, sale per riunioni, e camere d’hotel di alto standing con ristorazione, fitness e wellness. Una struttura alberghiera è prevista nel secondo blocco dell’Arbed Smart Center, mentre la seconda prevista nel terzo blocco è appunto quella oggetto della domanda di costruzione contro la quale si sono opposti in tre. Secondo il progetto firmato dall’architetto locarnese Milena Maggetti, prevede la realizzazione di 43 suites e doubles suites suddivise su tre piani per un totale di ottanta posti letto. L’investimento previsto per la terza ala del complesso multifunzionale, che dovrebbe occupare una superficie di circa 2.300 metri quadri, ammonta a 8,5 milioni di franchi.