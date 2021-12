«Cosa c’è di intollerabile nel proporre al Consiglio comunale una questione di esclusivo ordine sanitario? Cosa c’è di anti-democratico nel vedere un intero gruppo che, per una questione di esclusivo ordine sanitario, abbandona la sala? Cosa c’è di indegno nel credere che lunedì sera non vi fossero le condizioni idonee per svolgere a Palazzo Civico la seduta considerando la rapida evoluzione della crisi pandemica alla presenza della variante Omicron?». Le domande, retoriche, le pone in un comunicato Paolo Locatelli, capogruppo PPD nel Legislativo di Bellinzona, dopo le polemiche seguite all’abbandono, da parte di tre gruppi tra cui quello azzurro, della sala lunedì scorso per la tutela della salute dei presenti in risposta alla nuova ondata pandemica. Questo dopo che la maggioranza si era rifiutata di rinviare i lavori. Locatelli pone questi quesiti replicando a «un municipale che si è sentito in dovere di definirli intollerabili, un altro municipale che li ha bollati come comportamenti anti-democratici e una capogruppo che si è spinta addirittura ad inquadrare il tutto come il risultato di uno spettacolo indegno». Il PPD ribadisce che non c’erano le condizioni: la sala non era idonea, le distanze non rispettate, si sottolinea.