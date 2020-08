Non c’è virus che tenga: correre in salita in un paesaggio bucolico si può

Un’edizione sì ridotta, ma l’importante è che si svolgerà. Fervono i preparativi per la terza edizione della gara di corsa in montagna Greina Trail che quest’anno a causa della pandemia si ridurrà però solamente al «Vertical Töira», previsto domenica 23 agosto. Doveva essere la classica ciliegina sulla torta degli altri tre percorsi, ma sarà invece l’unica competizione offerta agli sportivi che vorranno cimentarsi nella sfida. Una corsa in salita che da Campo Blenio si arrampica verso il Pizzo Rossetto a 2.097 metri di altitudine. Il percorso presenta un dislivello di 900 metri su 4,5 chilometri di lunghezza e metterà alla prova le gambe allenate dei partecipanti. In vetta sarà disponibile un ristoro per riprendersi dalla fatica e, in zona Predasca, un comodo bus navetta per la discesa per chi non volesse ritornare a piedi. Le iscrizioni sono possibili solo online sul sito www.greinatrail.ch .