Si è chiuso per oggi il processo a carico del 39.enne eritreo accusato di aver ucciso la moglie, una 24.enne connazionale, gettandola dal quinto piano a Bellinzona il 3 luglio 2017 al culmine di un’accesa discussione su un presunto tradimento. Dopo che in mattinata aveva risposto con convinzione alle domande del giudice Marco Villa, continuando a negare la propria responsabilità, secondo l’avvocatessa Manuela Fertile che lo rappresenta l’imputato durante la prima pausa ha subito un crollo psicologico. La Corte delle Assise criminali, sentito il parere della dottoressa del carcere giunta in tribunale prima delle 14 per una visita, ha quindi deciso che per oggi il dibattimento non riprenderà. Secondo il medico l’uomo non è nelle condizioni emotive ideali per sostenere il processo. «Ha avuto una reazione acuta alla sua situazione attuale avendo dovuto ripercorrere fatti che gli causano sofferenza», ha precisato la psichiatra anche davanti alla Corte precisando che procederà con una leggera terapia ansiolitica per poi visitare nuovamente il paziente in giornata. Il dibattimento dovrebbe poter proseguire domani mattina alle 9.