C’è un’unica spiegazione di quanto avvenuto la sera del 3 luglio 2017 nell’appartamento al quinto piano di via San Gottardo 8 a Bellinzona: la 24.enne eritrea non può essersi buttata dal balcone. Deve per forza essere stata spinta dal marito, suo connazionale, dopo l’ennesima violenta lite generate dalla convinzione che lei lo tradisse. Lo dimostrano le conclusioni della perizia giudiziaria eseguita dagli esperti dell’Istituto di medicina legale dell’Università di Berna. È quanto ribadito dal procuratore pubblico Moreno Capella durante la requisitoria al processo di appello contro il 40.enne accusato di assassinio. Requisitoria che si è conclusa con la stessa richiesta di pena formulata al dibattimento di primo grado svoltosi alla fine del mese di dicembre del 2020: 18 anni di carcere ed espulsione dalla Svizzera per 15 anni. Allora la Corte delle Assise criminali l’aveva parzialmente accolta, comminando al 40.enne una pena detentiva di 16 anni. Se il rappresentante della pubblica accusa è rimasto fermo sulle sue posizioni, nemmeno l’imputato si è scostato dalla versione fornita fin dall’inizio dell’inchiesta: «Non l’ho spinta dal balcone; ho cercato di salvarla mentre si stava gettando nel vuoto afferrandola per una mano. Ma non ci sono riuscito» ha ripetuto l’uomo incalzato dalle domande della presidente della Corte di appello e di revisione penale, giudice Giovanna Roggero-Will.