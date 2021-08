Non c’è davvero pace in seno al Municipio di Roveredo. Con una lettera aperta trasmessa oggi ai media, tre municipali su quattro si dissociano dalle affermazioni fatte settimana scorsa dall’ex sindaco dimissionario Guido Schenini . Silva Brocco, Ivano Boldini e Juri Ponzio si augurano che «il suo modo di far politica venga presto dimenticato dalla nuova generazione, che avrà il compito di vegliare affinché Roveredo rimanga un paese civile, con tanta voglia di definire il proprio futuro».

I tre municipali ribadiscono quanto fatto in questa legislatura e che, contrariamente a quanto osservato da Schenini, non hanno mai cercato di affossare «opere già pronte da realizzare». Non ci sorprende affatto, scrivono ancora Brocco, Boldini e Ponzio, leggere che «l’ex collega non conosca i veri motivi per i quali il Governo lo ha destituito dalla carica di sindaco. Invece di vantare meriti che anche i paracarri sanno non essere suoi, ci permettiamo di consigliargli di scendere dal piedistallo».