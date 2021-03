IL FENOMENO

Nel 2020 si è registrato un aumento significativo di chi ha scelto l’Alto Ticino per trascorrere le vacanze - Nel distretto di Blenio i pernottamenti sono cresciuti del 42%, in Riviera del 26% ed in Leventina del 18% - Il direttore dell’OTR bellinzonese Juri Clericetti: «Il potenziale è ancora grande»