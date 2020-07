Non foraggiate glia animali selvatici con gli scarti da cucina. È questo l’appello che il Municipio di Rossa rivolge alla popolazione. A preoccupare l’Esecutivo calanchino è in particolare la presenza di volpi nella frazione di Santa Domenica. Ebbene, l’indagine condotta in collaborazione con il veterinario ed il guardacaccia cantonale ha appurato che sono presenti diversi esemplari, alcuni dei quali, con segni evidenti di ferite, hanno dovuto essere abbattuti. «Questo importante avvicinamento alle case - annota il Municipio - è stato favorito da privati tramite il foraggiamento illecito». Abituandosi alle persone, gli animali entrano nei centri abitati, creando tane negli edifici diroccati, esponendosi ad innumerevoli pericoli. «Stiamo lavorando per accertare la presenza di eventuali malattie infettive, che come risaputo potrebbero espandersi e trasmettersi anche alle persone e agli animali domestici» avverte il Municipio di Rossa, rammentando che il foraggiamento crea concentrazioni innaturali di animali selvatici, amplificando il rischio di trasmissione di numerose malattie infettive. Foraggiare gli animali con gli scarti di cucina, oltre ad essere vietato, può anche causare disturbi gastrointestinali agli animali. Da qui il divieto sul cui rispetto « il Municipio di Rossa effettuerà dei controlli, in caso di nuovi episodi di foraggiamento illecito sarà avviata la procedura di multa con segnalazione all’ufficio cantonale caccia e derrate alimentari dei Grigioni».