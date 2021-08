Sarà un autunno decisivo per gli impianti idroelettrici della Calcaccia e della Morobbia. In gioco c’è il rinnovo della concessione scaduta da quasi un ventennio nel primo caso e a fine 2010 nel secondo. Sino al 15 settembre, alla cancelleria comunale di Airolo, è in pubblicazione la domanda per l’utilizzazione delle acque pubbliche, la variante di Piano regolatore relativa all’impianto ed il rapporto di impatto ambientale (compreso l’aggiornamento riguardante la valorizzazione del riale Riasc di Nante), un documento fondamentale in questi casi. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine possono essere inoltrate al Governo delle osservazioni che verranno inglobate nel messaggio all’indirizzo del Gran Consiglio al quale compete, per legge, il rilascio appunto del permesso per altri quattro decenni.

Ciò che auspica la locale Azienda elettrica comunale che è proprietaria dell’infrastruttura dal 1923. Quasi un secolo, insomma. Per quanto riguarda la centrale bellinzonese, invece, nei prossimi mesi il Legislativo cittadino sarà chiamato ad esprimersi sulle necessarie modifiche pianificatorie che comporteranno, per le opere, investimenti di circa 23 milioni di franchi. In particolare verranno realizzate due microcentrali.

Quel «no» che cambiò tutto

L’iter più lungo e laborioso l’ha avuto senza dubbio la Calcaccia. La domanda iniziale di rinnovo da parte del Comune di Airolo fu respinta all’inizio degli anni Duemila dal Dipartimento delle finanze e dell’economia. Apriti cielo. Polemiche a non finire, zittite il 19 ottobre 2010 dal Parlamento ticinese che rinunciò ad esercitare il diritto di riversione respingendo il messaggio governativo. La procedura fu in pratica riavviata e, nel dicembre 2015, l’incarto è stato finalmente trasmesso ai preposti uffici cantonali.

A metà 2020, poi, ecco che viene raggiunto l’accordo definito «sostenibile» con l’Azienda elettrica ticinese che «salvaguarda gli interessi» dell’azienda airolese. La futura concessione non prevede lo sfruttamento di risorse idriche supplementari. A seguito dei deflussi minimi (in corrispondenza della presa sul riale Calcaccia pari al 20% della portata in arrivo in estate, secondo quanto proposto dal Municipio) e di altre spese i costi sono destinati ad aumentare. Si dovrà procedere altresì alla realizzazione delle misure di compenso ecologico. Lo stesso varrà per la Morobbia, con interventi di riqualifica e di rinaturazione.

Animi accesi

«Tessiner Streit», titolò la Neue Zürcher Zeitung a fine maggio 2006. Mesi intensi, quelli di 15 anni or sono, con la politica che si chiedeva a chi appartengono le acque pubbliche a seguito del dibattito che era scaturito in merito al rinnovo delle concessioni della Calcaccia e del Ritom. I tempi sono decisamente cambiati, ma quello delle centrali idroelettriche è sempre un tema che scalda gli animi.

