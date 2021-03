Non è un fantasma che cammina, ma la Città non vede davvero l’ora di liberarsene. Quel che resta dell’ex Petrolchimica di Preonzo, che ha cessato l’attività nel 1996 dopo quattro decenni quando il proprietario era il gruppo petrolifero libico Tamoil, non è un’immagine edificante. Ma quello che è peggio è che il sito è fortemente inquinato. Va risanato, con un ampio progetto che prevede un investimento di almeno 20-25 milioni di franchi. Ma non siamo ancora a quel punto. Prima di arrivarvi bisognerà effettuare una bonifica da amianto e dai bifenili policlorurati (comunemente noti come PCB) che avverrà a breve, fra un paio di mesi.

È un intervento che sarà svolto parallelamente alla demolizione delle sovrastrutture con conseguente smaltimento dei materiali e delle sostanze nocive. Il bando di...