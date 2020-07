«Il passaggio all’atto era tutto fuorché che scontato, pacifico. Si preparava soprattutto al proprio suicidio, che era il finale del suo tormento immaginifico. Non è un mostro. È stato fermato perché ha fatto di tutto affinché ciò accadesse. Adesso ha bisogno di un progetto futuro serio, credibile, realizzabile. Gli serve un trattamento psichiatrico per scavare a fondo nella sua mente». Oltre due ore di arringa difensiva. L’avvocato Luigi Mattei, patrocinatore del 21.enne a processo da ieri con l’accusa di aver pianificato nel maggio 2018 una strage (fortunatamente sventata) alla Scuola cantonale di Commercio a Bellinzona, ha auspicato oggi per il suo assistito una sensibile riduzione della pena. Il procuratore pubblico capo Arturo Garzoni, ricordiamo, ha chiesto la condanna del giovane a una pena sospesa di 7 anni e mezzo di carcere per consentirgli di proseguire il trattamento medico nel foyer oltralpe in cui è ricoverato da due anni. La Corte delle Assise criminali presieduta dal giudice Mauro Ermani si è ritirata in Camera di consiglio. La sentenza domani, venerdì, alle 16. L’ex allievo, per il resto, ha chiesto scusa, ribadendo quanto detto ieri.

«Aveva chiesto aiuto»

Punto dopo punto, il legale bellinzonese ha tentato di smontare il castello accusatorio. Innanzitutto l’acquisto delle armi. «Non è un atto preparatorio. Non significa cioè che volesse passare all’azione. Alcune armi le aveva ricevute in regalo (dal nonno, collezionista; ndr.), in primis fucili e pistole. Ma lui si è appassionato alle armi solo nel novembre 2017, in quanto un amico lo ha invitato ad accompagnarlo allo stand di tiro». Inoltre, ha aggiunto l’avvocato Luigi Mattei, le armi sequestrate non «erano a ripetizione. Ovvero: non si trattava certo di una mitragliatrice come quella che si vede nei film di guerra...». Secondariamente il patrocinatore del 21.enne ha fatto risalire la crisi del suo cliente alla Pasqua 2018, e non al 2016 come fatto intendere ieri dall’accusa: «La crisi dà il via ai pensieri suicidali e di omicidio. Non vi è alcuna soluzione di continuità con lo scritto ricordato dal procuratore pubblico. Gli stessi compagni certificano questo momento topico».

Nell’ex alunno si nota un cambiamento «esplicito». Si era tagliato i capelli, dimostrava disinteresse per la scuola e aveva atteggiamenti di sfida: «Se ne sono accorti tutti: compagni, amici, docenti e direzione della Commercio. È dunque solo da metà aprile 2018 che sono maturati quei pensieri nella sua testa. I fatti, in pratica, si riducono al caricatore da 100 colpi, che avrebbe il suo senso anche per sparare allo stand di tiro, ai puntatori laser acquistati online ed al giubbotto antiproiettile». È in quel preciso momento, ha puntualizzato l’avvocato Luigi Mattei, che l’imputato si affida alla scrittura: «Diventa la sua via di fuga per i brutti pensieri che gli frullano in testa. Il suicidio, in primis. In lui emergono la disperazione e l’incertezza tra uccidere per smettere di soffrire o fare un massacro per soddisfare la sua personalità narcisistica. Il filmato registrato dieci giorni prima? Certo, è inquietante, ma nella parte finale mi ha commosso: si è accorto di aver raggiunto la vetta del male. Non è il criminale incallito che sta freddamente preparando una mattanza».

In terzo luogo, ha osservato il legale bellinzonese, il ragazzo non era per nulla preparato: «Si è detto della planimetria, ma non è che avesse i piani della scuola, era un disegno. Calcolava di partire dal terzo piano, ma in realtà gli esami (il 15 maggio 2018, ndr.) erano al quarto. La sua preparazione insomma era dialettica, piuttosto che riferita alla concretezza della situazione». Per la strage aveva previsto tre alternative; due comprendevano l’uccisione dei compagni e poi si sarebbe ammazzato, mentre il piano C contemplava solo il suicidio: «Il passaggio all’atto era tutto fuorché che scontato, pacifico. Si preparava soprattutto al proprio suicidio, che era il finale del suo tormento immaginifico. Aveva lanciato dei campanelli d’allarme. Ed è stato fermato, ribadisco, perché ha fatto di tutto affinché ciò succedesse».

L’avvocato Luigi Mattei è in seguito arrivato al nocciolo della questione. Focalizzandosi sugli atti preparatori punibili di assassinio plurimo: «Non basta organizzare un crimine perché questo diventi punibile. E non sono sufficienti degli scritti. In concreto non abbiamo avuto un inizio di esecuzione. Ha pianificato, quello è vero: acquistando il caricatore da 100 colpi, il giubbotto antiproiettile e i puntatori laser». Quanto avrebbe voluto fare è “una cosa di una gravità inaudita, ma bisogna tenere conto di una serie di elementi mitiganti, come detto in precedenza. Si tratta di un ragazzo precipitato nel vortice, impaurito, incapace di uscire dalla trappola nella quale era caduto. Oggi vive un profondo senso di colpa».

«Un ragazzo intelligente che soffriva»

Nella lunga premessa l’avvocato Luigi Mattei aveva tracciato il profilo dell’imputato. Un ragazzo «disarmante» per la sua intelligenza che «soffriva molto, si sentiva ingabbiato dalla propria riuscita scolastica, quasi che questa relegasse in secondo piano tutti i suoi malesseri, i dolori, le fatiche e la rabbia che aveva per sé stesso. Voleva diventare un funzionario federale, non certo finire in quest’aula. Adesso sa che la strada che lo attende per riprendere in mano la propria vita è ancora lunga, ma il cammino finora fatto è incoraggiante». Il 21.enne, ha precisato il legale bellinzonese, è «consapevole della gravità estrema di quanto voleva compiere, della sua fragilità e del suo bisogno di aiuto».

Luigi Mattei aveva poi parlato di un «fatto più unico che raro, con una differenza sostanziale, tuttavia: la strage non è avvenuta e non sapremo mai in che condizioni sarebbe stata compiuta». Il Cantone intero, in ogni modo, si è reso purtroppo conto che «intendimenti di questo tipo possono nascere anche in un ragazzo ticinese, bravo a scuola, gentile, simpatico, servizievole, con una famiglia che più normale di così non si può. Eppure è successo che nella sua mente abbia iniziato a concepire degli atti che avrebbero potuto confluire in un vero e proprio disastro». Il Ticino, insomma, ha avuto un «brivido. E tutto ciò ci ha inquietato: l’orrore non è lontano nemmeno dalle nostre case. Ma il mio cliente non è un mostro, non è uno di quegli uomini sanguinari per natura di cui le cronache internazionali nel passato hanno più volte riferito».

L’avvocato ha infine sottolineato la «piena e immediata collaborazione» fornita dall’ex allievo agli inquirenti durante l’inchiesta: «È stato fermato fuori da una stazione di servizio a Bellinzona come se fosse un ladro di biciclette. Stava comprando il pane perché andava a pranzo dai genitori per il giorno dell’Ascensione. Anzi, è lui che ha detto cosa avrebbe trovato nel suo appartamento la polizia». Luigi Mattei aveva infine chiesto alla Corte di tenere conto del comportamento tenuto durante il dibattimento dal suo assistito: «Non ha relativizzato i suoi comportamenti, non ha nascosto nulla, ha risposto con apertura e sincerità alle domande del giudice Mauro Ermani. Ecco perché sono rimasto un po’ turbato dalla richiesta di pena del procuratore pubblico capo Arturo Garzoni. Attenzione: non chiediamo sconti, ma non vogliamo né approssimazioni né caricature».

