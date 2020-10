Il dibattimento di fronte alla Corte delle Assise correzionali a carico di quattro ex dipendenti di un foyer per minorenni del Canton Ticino è ripreso venerdì mattina con l’esame degli ultimi capi d’imputazione contenuti nell’atto d’accusa stilato dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli. In particolare si è proseguito con la disamina di quelli che l’accusa definisce i castighi inflitti dagli educatori ai ragazzi ospiti del foyer. Castighi che secondo la pp Borelli configurano il reato di ripetuta coazione.