«Prima di consegnare l’opera alla Città il Municipio aveva allestito un pre-consuntivo parziale che dava atto che i costi erano perfettamente rispettati. Tutto era sotto controllo, insomma. Anzi, le dirò di più: c’erano persino delle riserve, nel senso che si era al di sotto del credito votato dal Legislativo di Pianezzo. Dal punto di vista finanziario, pertanto, siamo stati estremamente prudenti e scrupolosi», precisa il nostro interlocutore. Su cosa sia successo dopo Mauro Tognetti non si esprime, anche se non nega che durante la realizzazione di qualsiasi opera (pubblica o privata che sia) un sorpasso di spesa non è mai da escludere.

La situazione venutasi a creare a Bellinzona è monitorata anche dalla Sezione degli enti locali, come conferma al CdT il suo responsabile Marzio Della Santa, interpellato telefonicamente. «Naturalmente ho letto e ascoltato le spiegazioni del Municipio (fornite in conferenza stampa ieri; ndr.) e quanto riportato dai media. Al momento il nostro, per così dire, è un ruolo da osservatori. E le spiego subito perché. L’intervento degli Enti locali sarebbe sussidiario a una presa di posizione del Legislativo: qualora i consiglieri comunali dovessero respingere i tre messaggi per i relativi sorpassi di spesa, allora scatterebbe la procedura di vigilanza e dovremmo intervenire. Allo stato attuale delle cose, tuttavia, non è il caso. E l’Esecutivo cittadino finora (il CdT ha sentito Della Santa stamattina; ndr.) non ci ha contattati». Il sindaco Mario Branda, ieri di fronte ai media, ricordiamo, aveva auspicato un sostegno politico per superare senza troppi danni questa vicenda.