È comparso ieri di fronte alla Corte delle Assise criminali di Bellinzona (riunita a Lugano) un 72.enne accusato di amministrazione infedele qualificata. Alla giudice Francesca Verda Chiocchetti, l’uomo del Bellinzonese ha dovuto rendere conto delle azioni che lo hanno portato ad incassare indebitamente le retrocessioni sulle commissioni bancarie per le operazioni di forex (il mercato delle valute), eseguite per un cliente, per le quali disponeva di procura amministrativa. L’ex fiduciario ormai in pensione inoltre non informava il suo cliente sull’andamento degli investimenti, sottacendo le perdite e agendo in violazione dei limiti della gestione concordati, cosa che ha portato ad una perdita operativa di 500.000 euro. Inoltre, all’uomo viene contestato un indebito profitto che ammonta a circa...