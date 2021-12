«Non ci stiamo ad essere ancora una volta messi di fronte al fatto compiuto. Pertanto abbiamo deciso di non partecipare a quello che riteniamo essere uno spot pubblicitario delle FFS». È indignato Ivan Cozzaglio, presidente della Commissione del personale delle Officine FFS di Bellinzona per il mancato coinvolgimento nell’allestimento del piano industriale del futuro stabilimento che dovrebbe entrare in servizio nel 2027 a Castione. Piano industriale che verrà illustrato alla stampa nel corso del pomeriggio odierno «Gli accordi erano ben altri» ha aggiunto, ricordando come in occasione dell’ultima riunione della Piattaforma si era convenuto che la bozza del documento sarebbe stata sottoposta ai rappresentanti dei lavoratori ed ai partner sindacali in modo da permetter loro di formulare osservazioni e proporre eventuali correttivi prima che il CdA delle FFS provvedesse alla stesura definitiva del Piano industriale delle future Officine. «Ma tutto ciò non è avvenuto. Solo ieri sera (lunedì, ndr.) ci è stato inviato per posta elettronica un documento di 50 pagine in tedesco con un riassunto di 8 pagine in italiano. Evidentemente in così poco tempo era impossibile approfondirne i contenuti e pertanto abbiamo deciso di disertare la riunione di Piattaforma. Ripeto: non ci sentiamo trattati pariteticamente» ha soggiunto Cozzaglio.