La richiesta formulata dalla maggioranza della Commissione della gestione all’indirizzo del Municipio di fare dietrofront sull’aumento della tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti vale meno di zero. Lo sostiene Giuseppe Sergi, relatore del rapporto commissionale di minoranza che invita a respingere il Preventivo 2022 della Città. Se le previsioni per l’anno venturo, argomenta il consigliere comunale del Movimento per socialismo (MPS), indicano che i conti chiuderanno con un risultato (3,5 milioni di disavanzo d’esercizio) che la maggioranza della Gestione ritiene accettabile è solo perché si conseguirà un maggior ricavo di 1,8 milioni di franchi con l’adeguamento verso l’alto della tassa base per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Se si ritiene accettabile il disavanzo proposto, prosegue Sergi, non ci si può dunque allo stesso tempo schierare contro quest’aumento. «L’unico modo per opporsi alla decisione relativa allo smaltimento dei rifiuti - recita il rapporto di minoranza citando un recente articolo dell’MPS - è quella di opporsi al Preventivo 2022 della Città». Preventivo che secondo Sergi è da respingere anche per altre ragioni che spaziano dalla gestione del personale alla politica sociale, scolastica e culturale, senza dimenticare il destino delle Officine FFS.