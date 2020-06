«Non siamo a conoscenza della presenza di una gang»

A Cadenazzo non esiste nessuna gang. Così ha risposto, ieri sera, il Municipio all’interpellanza presentata dal consigliere comunale Davide Caccia, il quale chiedeva lumi dopo quanto pubblicato negli scorsi giorni da alcuni media (non dal CdT) a proposito di presunti fatti di violenza e/o problematici avvenuti all’ultimo carnevale. L’Esecutivo ha smentito l’accaduto. Il consesso guidato dal sindaco Marco Bertoli, ex procuratore pubblico, ha affermato di non essere a conoscenza della presenza, sul proprio territorio, di una presunta gang. L’Esecutivo rileva inoltre di essere in costante contatto con la Polizia comunale di Bellinzona, che trasmette un resoconto quindicinale delle attività svolte sul territorio: «Da tali resoconti non emergono fatti rilevanti riconducibili a episodi di violenza giovanile».