Illuminare meglio non solo i tre castelli ma eventualmente, in futuro, anche altri monumenti storici come ad esempio le chiese di Artore, Daro e Ravecchia «che hanno una tonalità di luce completamente diversa da quella che si propone» appunto per i castelli. Lo suggerisce la maggioranza della Commissione della Gestione nel preavvisare positivamente il credito di 1,3 milioni di franchi per la nuova illuminazione della Fortezza, messaggio firmato a fine legislatura e presto all’esame del Consiglio comunale che va nella direzione dell’ulteriore valorizzazione del patrimonio Unesco. Ciò detto, i commissari ricordano che «l’attuale impianto di illuminazione risale agli anni ’90 e si trova dunque in una situazione critica in quanto sarebbe difficile reperire i componenti di ricambio in caso di rottura». Inoltre, «le attuali lampade hanno un consumo molto elevato». Il previsto utilizzo della tecnologia LED, per contro, «permetterà di ottimizzare il fascio luminoso». Si sottolinea inoltre che i castelli sono di proprietà del Cantone, che coprirà metterà dell’investimento. Per il 50% a carico del Comune sussiste poi la possibilità di far capo al Fondo per le energie rinnovabili, dal quale verranno prelevati 490.000 franchi. Di conseguenza il costo netto per la Città sarà di 160.000 franchi.