«Non ho mai preso in considerazione di mettere in pericolo la vita della vittima. La lama del coltello era rivolta dalla parte che non taglia. Avevo la situazione sotto controllo. So usare le armi, in virtù dell'ottima esperienza militare: ho fatto il fuciliere di montagna». Il 38.enne alla sbarra da oggi alle Assise criminali di Bellinzona con l'accusa di rapina aggravata ha ribadito la versione fornita durante gli interrogatori di polizia e nel corso dell'inchiesta coordinata dal procuratore pubblico Roberto Ruggeri. «Quella sera ero su di giri, euforico. Avevo bevuto e assunto droga, ma non ero ubriaco. Vero è che avevo la sensazione di essere forte», ha affermato l'imputato incalzato dal giudice Marco Villa. L'uomo, cintura blu di karate, sostiene di averlo minacciato con il coltello una volta sola (la parte lesa sostiene due, supportata dal referto medico): «I fatti sono durati meno di un minuto. L'ho colpito con una spallata, lui è caduto, si è rannicchiato, l'ho immobilizzato e in seguito gli ho appoggiato la lama. La ferita che ha riportato è occasionale, quando ha tentato di alzarsi. Il coltello era ben affilato, avrebbe insomma dovuto fargli più male di quanto stabilito dai dottori». Il coltello a serramanico l'aveva acquistato pochi mesi prima, «mi piaceva e poi visto che vado a funghi e a pescare avrebbe potuto servirmi».



Il prevenuto colpevole ammette di aver rubato nelle casette del villaggio di Natale in piazza del Sole a Bellinzona nel dicembre 2018, ma contesta il quantitativo della refurtiva, che secondo i danneggiati ammonterebbe complessivamente a oltre 9.600 franchi: «Avevo un solo sacco dei rifiuti. Impossibile che potesse contenere tutta quella roba. Il sistema di videosorveglianza lo può confermare».



La perizia psichiatrica alla quale è stato sottoposto l'imputato ha accertato un disturbo della personalità. Quella notte era però capace di intendere e volere, nonostante alcool e cocaina. Inoltre il rischio di recidiva è alto. Il 38.enne, ricordiamo, ha alle spalle sei condanne per reati minori. «Quando uscirò di prigione voglio riprendere in mano la mia vita. In passato ho commesso troppi errori», ha rilevato. Nelle prossime ore prenderanno la parola l'accusa e l'avvocato difensore Roy Bay.