«Nonostante tutto» i conti 2020 di Arbedo-Castione chiudono in nero, con un avanzo di 55.000 franchi a fronte di un preventivo di 194.000. Proprio così, perché se non ci fosse stata la pandemia le cifre sarebbero state decisamente migliori. «Abbiamo infatti dovuto sopportare da una parte una serie di costi inattesi e dall’altra una serie di mancati ricavi anche dovuti a decisioni cantonali quali, per esempio, la prevista decisione di riduzione temporanea del contributo di livellamento per gli anni 2020, 2021 e 2022 (si tratta di 163.000 franchi, ndr.) e la maggiorazione della quarta rata 2020 di finanziamento delle prestazioni sociosanitarie (per 340.000 franchi; ndr.). Già da sole queste due voci portano un impatto inferiore sull’utile di oltre 500.000 franchi», osserva l’Esecutivo nel messaggio appena trasmesso al Legislativo.

Per il resto gli investimenti l’anno scorso sono stati pari a 2,5 milioni, mentre il debito pubblico è aumentato del 12,74% ed ora ha raggiunto i 6,9 milioni. In calo, come normale, il gettito fiscale sia delle persone fisiche sia soprattutto di quelle giuridiche (-15%). Grazie al forte aumento del gettito accertato cantonale tra il 2016 e il 2017, in ogni modo, si registrano sopravvenienze per circa 850.000 franchi.

Nella prossima seduta il Consiglio comunale, tra l’altro, dovrà chinarsi anche sulla richiesta di un credito suppletorio di 244.000 franchi circa riguardante il progetto del nodo intermodale alla stazione FFS di Castione e, in particolare, la realizzazione della ciclopista. «La quota maggiore del sorpasso (maggior onere a carico del Comune del 22,5%; ndr.) è conseguente ai dati di consuntivo della gestione dell’investimento da parte dell’autorità cantonale sui quali il nostro Comune non aveva praticamente facoltà decisionale seppure abbia sempre partecipato alle discussioni/ragionamenti in occasione delle riunioni di cantiere», puntualizza il Municipio. Che ammette poi la sua responsabilità per quanto riguarda l’intervento riguardante la posa di dissuasori d’accesso al campo sportivo non compresi nel messaggio originario.

