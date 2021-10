Le case per anziani leventinesi rispettano «le norme di sanità e di legalità previste dal mandato di prestazione e dai disposti di legge». Lo si legge nel comunicato congiunto spedito poco fa ai media dalla Delegazione consortile, dalla Commissione interna del personale, dal direttore e dai sindacati OCST e VPOD. La nota segue la riunione tenutasi oggi a Faido dopo che un incontro era stato chiesto proprio dai sindacati a seguito delle accuse di pressioni sul lavoro formulate da un gruppo di dipendenti, affidate ad una lettera anonima spedita a fine agosto e poi resa pubblica dall’ultima edizione del “Mattino della domenica”. «Per quanto riguarda i punti critici emersi dal lavoro della Commissione interna del personale e dei Sindacati - aggiungono le parti all’unisono - si è ritenuto di poter far fronte internamente a una verifica atta a trovare soluzioni alle problematiche emerse, in uno spirito di collaborazione costruttiva, con l’intento di ridare la giusta serenità all’ambiente di lavoro nell’interesse del personale e dei residenti». A questo scopo è quindi stato costituito un gruppo di lavoro congiunto composto dai rappresentanti degli attori coinvolti, già citati, ovvero la Delegazione consortile, la Commissione interna del personale e i sindacati. Il gruppo si incontrerà a breve per poi riferire all’assemblea dei dipendenti i risultati dell’approfondimento.

Un tema per Palazzo delle Orsoline

Intanto la questione è un tema anche per il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e l’Ufficio del medico cantonale, pure loro destinatari della lettera non firmata, non prendono posizione. Lo faranno quando il Governo risponderà all’interpellanza inoltrata dai granconsiglieri del Movimento per il socialismo Matteo Pronzini, Simona Arigoni ed Angelica Lepori. I quali sono tornati a chiedere, fra l’altro, una «riforma profonda» dell’attuale gestione ed organizzazione delle case anziani ticinesi «sia dal punto di vista organizzativo» sia da quello dei «criteri di qualità».