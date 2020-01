Al loro debutto, i «Liberi» in corsa per il Consiglio comunale di Bellinzona saranno nove. Nata da una costola della Lega cittadina, la lista denominata appunto «Liberi» è promossa da due dei sei consiglieri uscenti del movimento (i claresi Luigi Calanca e Giulio Deraita) ed è stata chiusa ieri sera, sottoscritta da 40 proponenti. Oltre a Calanca e Deraita vi figurano l’ex granconsigliera leghista di Giubiasco Patrizia Ramsauer, Athos Paris, Arno Derigo, Arlette Traversi, Irene Clavadetscher Walder, Gregorio Barbieri e Peter Walder. La lista (unicamente per il Legislativo) verrà pubblicata anche sul sito www.liberi-ti.me. I suoi cavalli di battaglia: indipendenza dai partiti, attenzione agli Enti autonomi «fuori controllo», e una politica finanziaria parsimoniosa, «perché Bellinzona sta spendendo troppo e vuole acquistare immobili come se stesse giocando a Monopoli».