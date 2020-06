Nubi minacciose nel cielo sopra Roveredo

«Difficilmente il moltiplicatore d’imposta comunale potrà essere mantenuto al livello attuale del 105%, ma dovrà verosimilmente essere aumentato significativamente». Non è ancora allarme rosso, ma il Municipio di Roveredo nel preventivo 2020 (che passerà al vaglio del Legislativo lunedì 15 giugno, in ritardo rispetto alle disposizioni legali: il via libera avrebbe dovuto giungere entro fine novembre) mette nero su bianco la situazione finanziaria del capoluogo mesolcinese. Una situazione che è tutto fuorché rosea. Per l’anno in corso si prevede un disavanzo di poco più di 695.000 franchi, ma a preoccupare è soprattutto la mole di investimenti attesa per i prossimi anni.

La quota degli ammortamenti dal 2021 crescerà costantemente fino a raggiungere, ipotizza l’Esecutivo guidato dal sindaco Guido Schenini, l’importo addirittura di 2,5 milioni di franchi. «Dall’analisi della ricapitolazione funzionale per generi di costo, per rapporto all’ultimo consuntivo gli incrementi di spesa più ragguardevoli concernono le spese per il personale, le spese per beni e servizi e altri costi d’esercizio, gli ammortamenti e le spese per trasferimenti, mentre per i ricavi le contrazioni più significative riguardano i ricavi finanziari e i ricavi per trasferimenti», annota il consesso.

A rischio vigilanza?

Al momento, insomma, le nubi non hanno completamente oscurato il cielo sopra Roveredo. Tuttavia il Municipio, già a pagina 2, puntualizza che «qualora il debito netto per abitante dovesse superare la soglia di 5.000 franchi per abitante (a fine 2018 era di 662 franchi), il Comune rischia seriamente di essere assoggettato da parte del Cantone alla vigilanza finanziaria particolare (...), cosa che limiterebbe di parecchio l’attuale autonomia decisionale delle autorità comunali».

