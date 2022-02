Filippo Rossi a cuore aperto. Il giornalista freelance ticinese dal 2015 è sempre al fronte. Dalla Siria al Sudan del Sud passando per l’Iraq, l’Afghanistan, la Libia ed il Medio Oriente. Zone di conflitti. Zone dove la vita è perennemente in bilico. Il 31.enne ha raccontato storie intrise di umanità. Giovedì 17 febbraio alle 20, nella sala conferenze della Bibliomedia della Svizzera italiana di Biasca (entrata vincolata alle regole sanitarie in vigore), racconterà la sua di storia. Dialogherà con il caporedattore Sopraceneri del Corriere del Ticino Alan Del Don. Sarà l’occasione per parlare di giornalismo, certo, ma non solo.