Successo Oltralpe per lo studio d’ingegneria Giorgio Masotti di Bellinzona. In collaborazione con l’architetto Lorenzo Orsi e con lo studio GVH di Tramelin, nel Giura bernese, ha vinto il 1. premio nel concorso di progettazione del ponte d’Hauterive, opera di circonvallazione della Città di Friburgo. «A livello svizzero si tratta di un’importante opera ingegneristica e per uno studio ticinese l’affermarsi Oltralpe è sicuramente motivo di soddisfazione» commenta lo stesso studio con sede in via Mirasole a Bellinzona. Anche perché «è da diversi anni che, in Svizzera, un’opera di così importanti dimensioni non veniva messa a concorso». La cerimonia di premiazione si è tenuta mercoledì sera.

L’investimento è stimato in oltre 35 milioni di franchi e la realizzazione è prevista nei prossimi 3-4 anni....