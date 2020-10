Silvia Spalletta Croci-Maspoli è la nuova direttrice dell’Istituto scolastico di Arbedo-Castione. Sostituirà Athos Ottini che si godrà la pensione dopo cinque lustri al timone delle scuole. La cerimonia di presentazione della neo direttrice si è svolta giovedì scorso nella sala multiuso del Comune alla presenza del sindaco Luigi Decarli, del direttore uscente, nonché degli ispettori scolastici Michele Tamagni e Adriano Belli. Classe 1974, Silvia Spalletta Croci-Maspoli si è laureata in lingue e letterature straniere per poi conseguire gli attestati federali di formatrice professionale e di specialista in risorse umane. La sua carriera professionale l’ha portata a ricoprire dal 2016 il ruolo di coordinatrice e formatrice presso il servizio di formazione dell’Ente ospedaliero cantonale.