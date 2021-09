Altra novità in vista per la ristorazione nella capitale ticinese. «Nelle ultime settimane sono girate diverse voci riguardo alla nostra ripresa della gestione del ‘Grottino Ticinese’: siamo felici di poterla finalmente confermare», annuncia infatti tramite un post affidato a Facebook l’Hotel Internazionale di Bellinzona. Il quale spiega che il suo attuale vicedirettore Luca Devittori sarà da venerdì della prossima settimana, 1. ottobre, il responsabile proprio del noto ristorante di via Lavizzari, nei pressi dell’ex campo militare.