Il nucleo di Chiggiogna verrà valorizzato tramite diversi interventi. Ieri sera nell’ultima seduta della legislatura il Consiglio comunale di Faido ha approvato il relativo credito di 2,5 milioni di franchi: approfittando della necessità di intervenire per il rifacimento delle sottostrutture, saranno messe in luce le numerose testimonianze del passato ancora presenti e in buono stato di conservazione. Il nucleo di pregio lo si può scoprire percorrendo il tracciato originale della prima strada cantonale, via storica d’importanza nazionale, che lo attraversa dalla zona del ristorante La Conca fino alla cappella votiva nei pressi dell’ex passaggio a livello. Nel concreto, si prevede di marcare l’entrata nel comparto dello stradone vecchio con due porte formate da dossi per la moderazione della velocità. Poi, nelle due piazze e lungo le fasce laterali della strada verrà posata una pavimentazione in pietra naturale. Interventi dunque che oltre a valorizzare l’immagine d’insieme dello spazio stradale a beneficio della vivibilità e del benessere degli utenti dello spazio pubblico, a mente del Municipio miglioreranno la sicurezza in generale. Come detto il preventivo del progetto è di poco superiore ai 2,5 milioni di franchi: dedotti i sussidi federali e cantonali, la spesa netta a carico del Comune ammonterà a poco meno di 1,75 milioni.