Ieri il crollo psicologico dell’imputato, il 39.enne eritreo accusato di aver ucciso la moglie nel 2017 a Bellinzona gettandola dal quinto piano, con la conseguente sospensione del processo fino a stamattina, quando si è tornati a ricostruire la vicenda. E oggi nuovo coup de théâtre in aula a Lugano. L’interprete, chiamato a tradurre dal tigrino all’italiano a beneficio dell’accusato, se n’è andato. In mattinata era emersa una sorta di sfiducia da parte dell’imputato, ma si era deciso di proseguire. Poi l’interprete ha bestemmiato (gratuitamente) in aula nel tentativo di tradurre un’espressione, facendo arrabbiare il giudice Marco Villa. Questi ha ripreso l’interprete, il quale ha da parte sua deciso di lasciare l’incarico: «Me ne vado, non mi interessa più», ha detto. Vani i tentativi di farlo desistere. Il processo è sospeso fino all’inizio del pomeriggio, in attesa di sapere se si troverà un sostituto, impresa non facile.