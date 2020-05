Nuova Valascia, «siamo pronti a dare una mano»

Se serve, Bellinzona c’è. Accogliendo con 40 sì, 1 no e 6 astenuti la mozione di Sabina Calastri (PLR), il Legislativo cittadino stasera ha autorizzato la Città ad eventualmente sostenere finanziariamente la realizzazione (in corso) della nuova Valascia, qualora i promotori ritenessero necessario coinvolgerla nel progetto da una cinquantina di milioni di franchi. Un’infrastruttura, appunto, di valenza regionale, con ricadute economiche e di posti di lavoro che vanno oltre l’Hockey club Ambrì-Piotta e la Leventina in generale, come hanno osservato sia l’Esecutivo sia la Commissione della Gestione nelle osservazioni al testo. «Se Bellinzona rivendica un ruolo sempre più trainante quale polo del Sopraceneri deve essere pronta a fare un gesto nell’ottica della politica regionale», ha precisato il capogruppo dell’Unità di Sinistra Renato Züger.