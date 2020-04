I campi di calcio sono deserti in ossequio delle misure volte a contenere la diffusione del coronavirus, ma l’Unione Sportiva Giubiasco (USG) è già al lavoro per preparare la prossima stagione agonistica. L’annuncio delle novità era previsto durante l’assemblea straordinaria dei soci convocata per dom,ani, mercoledì 22 aprile. L’appuntamento, evidentemente, è stato annullato, tuttavia il sodalizio sportivo ha deciso di anticipare alcuni importanti cambiamenti che saranno ratificati in occasione di una futura assemblea. L’USG annuncia in particolare l’innesto in comitato di alcuni preziosi e collaudati rinforzi i quali hanno deciso di supportare e credere nel progetto che prevede un ambizioso rilancio sportivo ed una riorganizzazione societaria. Si tratta di Manuele Morelli, Marco Nobile, Dario Simoni e Mario Vignola. In comitato affiancheranno il presidente Mattia Guerra, il vicepresidente Michele Cornacchia, nonché i membri Enrico Cadola, Remo Gemetti e Luana Manfreda. Un ringraziamento l’USG lo rivolge a Pietro Minotti, Mauro Maglia, Antonino Canalicchio e Düzgün Tastekin i quali, pur lasciando il comitato, rimarranno nella famiglia bianco-rossa dedicandosi in particolar modo al settore allievi per il quale si prospetta un incremento di numeri e qualità. E proprio Pietro Minotti è stato nominato responsabile del settore allievi. Da ultimo l’USG auspica un ritorno alla realtà in tempi brevi ed esprime la massima solidarietà nei confronti di tutti coloro che si stanno prodigando, in qualsiasi ambito, per sconfiggere il coronavirus. «Un particolare pensiero va a tutto il personale sanitario del nostro Cantone, grazie di cuore. A tutte queste persone e a chi è purtroppo scomparso a causa di questa terribile tragedia sono rivolti i nostri pensieri» rileva il presidente Mattia Guerra per il quale «il ritorno sui terreni da gioco sarà un’importante e imprescindibile occasione per le commemorazioni, rispettivamente per i ringraziamenti».