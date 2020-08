Nuove Officine, apertura da parte delle Ferrovie

«La vita è il treno, non la stazione ferroviaria», sostiene lo scrittore brasiliano Paulo Coelho. Le FFS, il Governo e la Città di Bellinzona ci aggiungono anche le nuove Officine che sorgeranno a Castione nel 2026 al posto di quelle aperte nella Turrita nel 1889, ormai vetuste: la manutenzione dei convogli viene prima di tutto, e per eseguirla al meglio occorre un impianto all’avanguardia che per fortuna rimarrà in Ticino. Ma non fatevi sentire dagli operai, per i quali la vita è anche e soprattutto il lavoro che svolgono con passione e dedizione e che vorrebbero continuare a fare fra qualche anno nel moderno stabilimento da 360 milioni di franchi. Del sito industriale che verrà si parla intensamente da quasi tre anni, da quando cioè l’11 dicembre 2017 fu firmata la dichiarazione d’intenti...