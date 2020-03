Curare la progettazione di massima e quella definitiva; allestire la procedura di autorizzazione; occuparsi della gara d’appalto e del confronto delle offerte; allestire la procedura di autorizzazione; occuparsi della gara d’appalto, del confronto delle offerte e della proposta di aggiudicazione; elaborare il progetto esecutivo; seguire l’esecuzione dell’opera fino alla messa in esercizio. È questo il corposo «cahier de charge» previsto per il team che sarà chiamato a fornire le prestazioni di progettista generale delle future Officine FFS a Castione. Come indicato nel bando pubblicato oggi, venerdì 13 marzo, dalle Ferrovie, le offerte per l’ottenimento del mandato devono essere presentate entro il 5 maggio prossimo, mentre l’inizio dell’attività è previsto il 30 giugno con una durata di sette anni. Data l’importanza dell’opera, le referenze richieste sono di alto livello: nel bando di concorso viene infatti specificato che l’offerente, o il consorzio di offerenti, deve presentare due oggetti di referenza nei quali ha svolto negli ultimi dieci anni la funzione di progettista generale. In caso di consorzio, le referenze devono essere della ditta capofila. Progetti la cui entità della commessa dev’essere al minimo 30 milioni di franchi (importo della costruzione) per una delle due referenze e al minimo di 10 milioni di franchi (importo della costruzione) per l’altra referenza. Inoltre le due referenze devono riguardare un edificio complesso (edificio industriale, edificio tecnico, ospedale, case per anziani medicalizzate, laboratorio farmaceutico, ecc). Sono poi indicate le referenze che deve presentare ogni componente del team (responsabile del team di progettazione, architetto, ingegnere civile, e specialista in impianti di riscaldamento, ventilazione, che fornirà le prestazioni di progettista generale per le future Officine FFS, o, come scrivono le FFS, il Nuovo stabilimento industriale ferroviario di Castione. Stabilimento per la cui costruzione è previsto un investimento di 360 milioni di franchi (di cui 100 del Cantone e 20 della Città accolti dai rispettivi Legislativi). Secondo il CEO uscente delle FFS Andreas Meyer, che l’ha ripetuto sin dalla sottoscrizione della lettera d’intenti fra Consiglio di Stato, Bellinzona ed ex regia federale l’11 dicembre 2017, sarà il sito produttivo più moderno d’Europa. . Un impianto all’avanguardia che darà lavoro inizialmente a 200-230 collaboratori (non vi saranno licenziamenti). Sorgerà, come noto, a Catione lungo la «tirata» per Claro, a nord del paese. Vi si concentrerà la manutenzione leggera e pesante degli elettrotreni Giruno e della flotta del traffico regionale TiLo nonché la manutenzione pesante dei convogli ETR 610. Si procederà a risanare, altresì, le locomotive di vecchia e nuova generazione. Oltre alla flotta veicoli è prevista la lavorazione di circa 20 gruppi e sottogruppi di componenti (porte esterne, pantografi, imbottitura, e via discorrendo).