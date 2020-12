Nuove Officine FFS, «serve pressione»

Nella recente risposta ai quesiti sollevati dal consigliere nazionale PS Bruno Storni il Governo federale ha indicato che la crescita del traffico ferroviario entro il 2030 sarà del 30-40%. Per conoscere i contenuti dell’Officina, come anticipato dal CdT il 29 luglio, bisognerà attendere i primi mesi del 2021: «L’aria all’interno della nuova direzione e del CdA delle Officine sembra essere cambiata con il pensionamento di Andreas Meyer. È quindi il momento opportuno di fare pressione sulla nuova dirigenza delle FFS per garantire un servizio pubblico di qualità e nel contempo difendere tutti le 367 unità a tempo pieno delle attuali Officine - puntualizza il PS cittadino -. Chiediamo al Municipio di Bellinzona, in collaborazione con il Consiglio di Stato, in quanto partner del trasferimento della struttura da Bellinzona a Castione, di intraprendere tutte le azioni necessarie per influenzare le decisioni delle FFS e garantire che i nuovi stabilimenti siano non solo all’avanguardia, ma anche nel contempo ben dimensionati alle esigenze future».