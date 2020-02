Nuove rotonde a Bellinzona sud

Riprendono i lavori di risanamento globale della tratta autostradale dallo svincolo di Bellinzona sud al portale sud della galleria del Monte Ceneri. Lunedì 24 febbraio inizieranno le operazioni per la realizzazione di due nuove rotonde che regoleranno e miglioreranno la fluidità del traffico in uscita dalla A2 ed in transito sulla strada cantonale Bellinzona-Locarno. Seguirà lo smantellamento dell’impianto semaforico attualmente in funzione. «Alla luce dell’impatto positivo sulla fluidità del traffico avuto dalla rotonda provvisoria di Alptransit presente allo svincolo di Bellinzona Sud - comunica l’Ufficio federale delle strade (USTRA) - è stato deciso di gestire integralmente lo svincolo mediante delle rotonde». In particolare è prevista la realizzazione di una nuova rotonda al nodo est (lato Bellinzona) in sostituzione dell’attuale incrocio con impianto semaforico. In analogia, presso il nodo ovest (lato Locarno) verrà realizzata una nuova rotonda al posto di quella già presente.