Il parco urbano da sviluppare e il bagno pubblico da ammodernare. Il Municipio di Bellinzona ha pubblicato di recente diversi bandi di concorso per i due cantieri nell’area sportiva cittadina, quella tra la golena e via Mirasole. Per quanto riguarda il parco urbano, si tratta delle opere da sanitario per la realizzazione della fontana a pavimento, della fornitura delle panchine prefabbricate in calcestruzzo armato e delle opere di scavo e da capomastro. Le offerte saranno aperte in seduta pubblica a Palazzo civico giovedì 11 febbraio subito dopo l’orario di scadenza per candidarsi. Nel frattempo si sono chiusi i vari concorsi concernenti la tappa 4B del restauro del bagno pubblico, dossier in cui negli ultimi anni sono già stati investiti diversi milioni di franchi. Si tratta delle opere da elettricista, da sanitario e da impresario costruttore necessarie per la ristrutturazione dei WC, delle docce centrali e dello spogliatoio al livello O, del WC est e per la costruzione del WC al Lounge bar, del locale acidi e rifiuti e dei giochi d’acqua.