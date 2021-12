Mentre sul versante sportivo ad Ambrì l’attualità è occupata da fastidiosi temi sanitari, con la prima squadra biancoblù purtroppo in quarantena, anche sul fronte politico emerge qualche grattacapo. Nonostante la commissione della Gestione avesse dato il proprio ok (salvo un emendamento), dal Legislativo di Quinto riunito ieri sera sono giunte alcune richieste di chiarimento in merito alla nuova convenzione che regola diritti e doveri tra il Comune che ospita l’HCAP e la società hockeystica stessa. Accordi che dovevano essere aggiornati soprattutto a seguito della costruzione del nuovo stadio, alla cui realizzazione l’autorità locale ha contribuito in varie maniere. Un impegno che a mente del Municipio deve proseguire sul fronte logistico, continuando ad assumere il compito di gestire la viabilità verso la pista così come, per fare un altro esempio, sgomberare la neve. Da parte sua il club, come contropartita, a precise condizioni ha offerto prestazioni a livello di marketing (veicolando il nome di Quinto), offerto biglietti per gli incontri e messo a disposizione spazi per le manifestazioni pubbliche. Tutti punti che avevamo già presentato nel dettaglio di recente. Invitando ad approvare il documento, il Municipio aveva spiegato che smettere ora di sostenere l’HCAP sarebbe un autogol, non solo per una ragione di cuore ma pure perché l’indotto socio-economico del disco su ghiaccio a livello locale è innegabile. E ne rimane convinto, così come rimane convinto di aver fornito tutte le informazioni necessarie sull’argomento. A seguito delle richieste di chiarimento manifestate nel corso della seduta ha però deciso di ritirare il messaggio, ritenendo opportuno ragionarci sopra con calma. Non è noto se questo significherà che occorrerà mettere mano alla convenzione (con il necessario coinvolgimento delle parti) oppure che semplicemente si potrà andare avanti con lo stesso documento limitandosi a fornire al Legislativo informazioni più dettagliate: è troppo presto per dirlo. Il Municipio intende dapprima parlare con i consiglieri comunali, nella maniera che verrà decisa dopo le feste.