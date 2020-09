Tra le attività che stanno riprendendo dopo l’epocale stop pandemico della scorsa primavera c’è anche il mondo del cinema. E con lui anche quello dei Cineclub. Come quello di Bellinzona, che ha deciso di ricominciare in questi giorni. Per prima cosa ripropone la rassegna dedicata alle produzioni svizzere, annullata negli scorsi mesi. Oltre a «Un po’ di cinema svizzero», questo il nome della rassegna, verranno proiettati anche gli ultimi due film di Douglas Sirk, pure annullate a causa del confinamento. Come da tradizione, poi, il Circolo del cinema di Bellinzona collabora con Babel, il festival di letteratura che si tiene ogni anno nella capitale ticinese, presentando giovedì 17 settembre il noir «Criss Cross» di Robert Siodmak. «Speriamo di continuare fino a giugno 2021 con un programma in grandi linee già definito» spiega il club. Che al contempo lancia la campagna di tesseramento 2020-2021. Per aderire, così come per consultare il programma delle proiezioni, si può consultare il sito www.cicibi.ch.