Nuovo Liceo di Bellinzona: «La pazienza è finita»

Prendendo spunto da quanto dichiarato dal ministro dell’educazione Manuele Bertoli al CdT in merito alla «storia infinita» della ristrutturazione del Liceo di Bellinzona, il Movimento per il socialismo (MPS) interpella il Consiglio di Stato sottolineando che «la pazienza è finita». Lo fa premettendo che l’edificio avviato al mezzo secolo di vita «mostra da tempo i propri limiti», ricordando che se ne parla dall’oramai lontano 2015 e chiedendo dunque se, proprio alla luce dell’allungamento delle tempistiche, «non sia più logico cambiare radicalmente impostazione, prevedendo l’abbattimento dell’attuale costruzione e l’edificazione di una nuova costruzione, certamente più funzionale». In questo senso secondo l’MPS i tempi non sarebbero più lunghi di quelli attualmente ipotizzati, considerando la tabella di marcia prevista per la costruzione ex novo del Liceo di Mendrisio dove è prevista, si sottolinea, la scelta del progetto vincente a maggio 2021 e la consegna dell’opera conclusa nel 2026. Secondo i deputati MPS-POP-Indipendenti Angelica Lepori, Simona Arigoni e Matteo Pronzini, questa sarebbe la scelta più logica anche tenendo conto del fatto che il Cantone prevederebbe (stando a quanto confermato un anno fa) lo svuotamento completo della sede bellinzonese durante i lavori di ampliamento e risanamento, un progetto da 25,5 milioni di franchi.

La lettera di un anno fa

Nell’interpellenza si ricorda poi nel dettaglio quanto affermato nell’articolo dal direttore del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) Manuele Bertoli, ovvero che «rispetto a quanto annunciato nel messaggio, gli approfondimenti della Sezione della logistica hanno effettivamente portato ad un aggiornamento delle tempistiche di esecuzione dei lavori». Tuttavia, ricordano i deputati, «le tempistiche annunciate nel messaggio al quale si riferisce Bertoli (2015) erano state già aggiornate e allungate, a tal punto da suscitare la preoccupazione del collegio dei docenti del Liceo» che aveva quindi votato una risoluzione, il 4 febbraio 2020, nel quale chiedeva lumi sullo sviluppo del progetto. Il DECS aveva risposto il 21 febbraio seguente spiegando che «il progetto si trova attualmente nella fase di progettazione di massima, che si concluderà alla fine del mese di febbraio (2020 ndr.)» e che «i progettisti trasmetteranno entro metà marzo (sempre del 2020) una proposta di soluzione per gli stabili prefabbricati provvisori, per i quali sarà presentato un messaggio all’attenzione del Parlamento nella primavera di quest’anno». L’MPS evidenzia oggi che «nessuna menzione veniva fatta, in questa comunicazione ai docenti, su eventuali “approfondimenti”», e che nel frattempo «i docenti poi non hanno avuto alcun riscontro, né relativamente al progetto di massima, né a quello definitivo che, sempre nella stessa lettera, si indica “verrà consegnato entro fine settembre 2020”».

Sintomatica l’ipotesi del trasloco alle Officine

Ma da quella comunicazione di oramai un anno fa... «i docenti non hanno saputo più nulla malgrado abbiano sollecitato direzione e responsabili della questione». È in questo contesto - evidenzia l’interpellanza - che gli insegnanti «sembra abbiano accolto con stupore le dichiarazioni rilasciate al Corriere dal capo del DECS, in particolare la dichiarazione finale secondo la quale “gli approfondimenti necessari non sono terminati”». Il risultato di tutto questo «è che la pazienza, dei docenti e delle famiglie di Bellinzona e Valli che hanno come punto di riferimento il Liceo di Bellinzona, è giunta al limite, dopo ormai quasi due decenni nel corso dei quali si parla della ristrutturazione dell’istituto». L’incertezza, si aggiunge, per altro aleggiava già nel corso di tutto il 2020, tanto che poi in autunno, come riferito dal CdT il 2 novembre, era stata «all’origine della proposta, formulata e discussa in modo informale nel corso di un collegio dei docenti, di riflettere alla possibile edificazione ex-novo del Liceo inserendolo nel progetto del nuovo quartiere Officina».

Le domande

I deputati chiedono dunque al Governo se è stata ultimata la progettazione di massima per la ristrutturazione del Liceo; se è stata ultimata la progettazione definitiva (in caso negativo, per quale ragione?); e se è già stato allestito il messaggio per gli stabili prefabbricati previsto per la primavera del 2020, e per quale motivo non sarebbe stato ancora trasmesso al Gran Consiglio (rispettivamente, in casi di risposta negativa, per quale ragione non è ancora stato allestito). Last but not least, come detto, si chiede se non sia più logico e funzionale abbattere e ricostruire, abbandonando l’impostazione portata avanti sinora e seguendo la via tracciata proprio dal Cantone per il Liceo di Mendrisio.

©CdT.ch - Riproduzione riservata