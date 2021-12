L’argine sul riale Fossato a Giubiasco, che non ha retto alla forza dell’acqua lo scorso 7 agosto e che è stato sistemato provvisoriamente nei giorni immediatamente successivi all’alluvione, va ricostruito il più presto possibile. Pertanto, seguendo l’indicazione dell’Ufficio cantonale dei corsi d’acqua (UCA) e dopo aver informato la Commissione della gestione che ha dato il suo benestare, il Municipio di Bellinzona alla fine dello scorso mese ha dato il via ai lavori per la messa in sicurezza del torrente. E ora, con la clausola dell’urgenza, chiede al Consiglio comunale di concedere il credito necessario che ammonta a 250.000 franchi.

Piogge torrenziali

La sera del 7 agosto scorso sul Bellinzonese si abbatterono delle precipitazioni particolarmente intense. Secondo i dati di MeteoSvizzera,...