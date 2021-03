L’acquisto dei fondi, in zona Saleggina al confine fra Bellinzona e Giubiasco, di proprietà di Armasuisse per poco più di 16 milioni di franchi, è «il primo indispensabile tassello per un effetto-domino virtuoso per la realizzazione di due progetti strategici fondamentali per il Cantone». Vale a dire l’ospedale regionale e la correzione idraulica e naturalistica del fiume Ticino. Ma non solo.